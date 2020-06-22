ВОЗ сообщила о самом большом суточном приросте новых случаев COVID-19

22.06.2020, 12:18, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения опубликовала мрачную статистику, свидетельствующую о том, что мощная первая волна пандемии коронавируса продолжается, хотя некоторые эксперты уже предупреждают о второй.

В воскресенье ВОЗ сообщила о крупнейшем суточном приросте новых случаев заболевания во всем мире, составившем 183 тысячи.

Лидером по числу новых случаев стала Бразилия (около 55 тысяч), за ней идут США (более 36 тысяч) и Индия (около 15 тысяч).

В общей сложности, по данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 8 миллионов 708 тысяч случаев COVID-19. Около 462 тысяч больных умерли.

Столь большое число новых случаев нельзя объяснить расширением тестирования, заявил телеканалу Fox News в воскресенье доктор Томас Инглсби – директор Центра медицинской безопасности в школе здравоохранения имени Блумберга Университета Джонса Хопкинса.

Однако президент США Дональд Трамп объясняет рост заболеваемости именно тестированием.

«Когда вы тестируете в таких масштабах, то вы находите больше людей, больше случаев. Так что я сказал своим людям: пожалуйста, замедлите тестирование. А они все тестируют и тестируют», – заявил Трамп на предвыборном митинге в субботу в Талсе, штат Оклахома.

Позднее Белый дом заявил, что это была шутка.

Однако директор Гарвардского института глобального здравоохранения доктор Ашиш Джа говорит, что в эпидемии COVID-19 нет ничего смешного.

«Это очень сильно расстраивает миллионы американцев, которые заболели, но не смогли сдать тесты. К сожалению, это не шутка», – заявил Джа телеканалу CNN в воскресенье.

Тем временем, некоторые эксперты в области здравоохранения предупреждают о второй волне COVID-19, с чем не согласны другие ученые.

«Когда у вас двадцать с лишним тысяч заражений в день, как можно говорить о второй волне?» – заявил Associated Press доктор Энтони Фаучи из Национальных институтов здравоохранения. «У нас все еще первая волна. Давайте сначала выберемся из первой волны, а потом уже будем говорить о второй».

Некоторые эксперты, включая Кейтлин Риверс из Центра медицинской безопасности Университета Джонса Хопкинса, говорят, что они даже не хотят использовать выражение «вторая волна», потому что это дает людям ложное ощущение, что худшее уже позади.

Ситуация со многими вирусными заболеваниями, включая грипп, ухудшается зимой, когда больше людей остаются в помещениях, а погода более холодная. Но поскольку COVID-19 вызывается новым вирусом, ученые до конца не знают, с чем они имеют дело, и как смена времен года влияет на заболеваемость.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на прошлой неделе предупредил об ускорении пандемии.

«Мы находимся в новой и опасной фазе», – сказал он, подчеркнув необходимость сохранения карантинных мер для прекращения распространения вируса, хотя эти меры ослабляются во всем мире.

Число умерших от коронавируса в Бразилии в воскресенье официально превысило 50 тысяч. По числу выявленных случаев (более миллиона) эта южноамериканская страна уступает лишь США, где зафиксировано 2,2 миллиона подтвержденных случаев коронавируса.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, придерживающийся правых взглядов, считает COVID-19 не более опасным, чем обычный грипп, и называет людей, беспокоящихся об этой болезни, невротиками. Такая позиция поражает экспертов в области здравоохранения, которые утверждают, что реальное число случаев может быть выше, чем сообщает правительство.

Болсонару также отказывается вводить карантинные меры и требования социального дистанцирования, считая, что они нанесут ущерб и без того подорванной экономике.

Власти Германии утверждают, что темпы воспроизводства коронавируса превысили уровень, который, по мнению экспертов, необходим для долгосрочного сдерживания вируса.

В воскресенье было объявлено, что показатель воспроизводства вируса составил 2,88. Это означает, что на каждые 100 человек, заболевших COVID-19, будут инфицированы 288 человек.

В субботу этот показатель составлял 1,79. По мнению экспертов, для того чтобы считать, что эпидемию удалось сдержать, нужно, чтобы этот показатель не превышал 1.

Германия начала ослаблять введенные в связи с коронавирусом ограничения, посчитав, что принятые властями меры по борьбе с COVID-19 оказались успешными.

Власти Германии объясняют всплеск заболеваемости вспышками в таких местах, как дома престарелых, больницы и места для размещения беженцев и просителей убежища.

В воскресенье тысячам людей, которые обычно стекаются в Стоунхендж, чтобы наблюдать за восходом солнца в первый день лета, в этом году пришлось довольствоваться виртуальным «паломничеством».

Организация English Heritage, в ведении которой находится этот памятник, сообщила, что более 3,6 миллиона человек наблюдали за появлением первых солнечных лучей утром в воскресенье.

В Великобритании действует запрет на массовые скопления людей для противодействия коронавирусу, но небольшая группа друидов, утверждающих, что они являются потомками последователей древней религии, собрались на соседнем поле, чтобы лично увидеть восход.

Также в воскресенье болгарский теннисист Григор Димитров сообщил, что у него обнаружен коронавирус. На данный момент это самый известный теннисист, сообщивший о своем инфицировании.

«Хочу сообщить своим болельщикам и друзьям, что еще в Монако я сдал тест на COVID-19, результаты которого оказались положительными, – написал он в Instagram. – Хочется убедиться, что все, кто контактировал со мной в последние дни, сдали тесты и приняли необходимые меры предосторожности».

Спортсмен сообщил, что находится дома и выздоравливает, и принес извинения за вред, который он мог нанести.

В субботу Димитров снялся с соревнований Adria Tour, которые проходили в хорватском Задаре, объяснив это плохим самочувствием.

Финальные матчи задарской части турнира также были отменены.