 

В ледяном слое Тибета ученые нашли 28 неизвестных науке вирусов

22.06.2020, 12:17, Разное

Международная группа ученых пояснила об обнаружении ранее неизвестных науке 28 вирусов. Они находились в образцах керна, добытого в ледяных слоях Тибета.
В 2015 году научно-исследовательская экспедиция отправилась в горы Кунлун, находящиеся на Тибете. Из ледника Гулия они получили несколько кернов, которые позднее специалисты из России, Китая и Италии изучили в лаборатории. Результат анализа образцов показал присутствие в них 28 вирусов.

Данное открытие указывает на то, что потепление может стать причиной появления новых и старых болезней, распространенных в Южном полушарии, например, холеры, лихорадки Денге или малярии. Кроме того, к некоторым из них человечество может не выработать иммунитет, что способно стать причиной вымирания. В 2007 году на Аляске уже находили тело женщины, ткани которого содержали следы необычного штамма гриппа. Он походил на вирус, вызвавший пандемию испанского гриппа.



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