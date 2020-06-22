 

Эксперт объяснил «пугающую» победу партии Вучича на выборах в Сербии

22.06.2020, 12:16, Новости дня

«За то время, что Сербская прогрессивная партия находится у власти, началось развитие отношений не только с Западом, но и с Россией. Для сербов это важно», – сказал газете ВЗГЛЯД балканист Вадим Самодуров, комментируя победу партии президента Александра Вучича на парламентских выборах в Сербии.

«Победа партии Вучича обоснована и предсказуема. За те годы, что Сербская прогрессивная партия находится у власти, в стране произошли серьезные изменения: укрепилась экономика, люди стали лучше жить, началось развитие отношений не только с Западом, но и с Россией. Для сербов это важно», – убежден гендиректор Агентства стратегических коммуникаций, балканист Вадим Самодуров.

Собеседник напомнил, что в последние годы сербская оппозиция предпринимала серьезные усилия для того, «чтобы поколебать расстановку сил». «Но у них нет программы, отвечающей на те задачи и вызовы, которые стоят перед сербским обществом», – считает эксперт.

«Одно из преимуществ Вучича как лидера заключается в том, что он сумел найти компромисс в отношениях с Западом, Востоком и Россией. И этим преимуществом он будет пользоваться в полной мере, развивая отношения с Москвой, Пекином и Брюсселем», – спрогнозировал Самодуров.

По мнению эксперта, многовекторная политика Белграда продиктована тем, что Сербия находится на пересечении интересов крупных геополитических игроков. «Поэтому Белград должен дружить со всеми», – отмечает собеседник.

При этом исход выборов вряд ли окажет влияние на проблему Косово, потому что «ситуация в регионе зависит не от происходящего внутри Сербии, а от внешних факторов, которые определяются крупными международными игроками».

«Предлагаемые Вучичем решения и компромиссы по Косово во многом сыграли против него. Для сербского общества Косово по-прежнему остается священной землей, и оно не приемлет компромиссов. Потому вряд ли в ближайшее время будет найден вариант, который устроит всех», – заключил Самодуров. 

Ранее президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент. Он заявил, что его партия «получила самое большое доверие народа, самое большое в истории Сербии, в условиях, когда мало кто в это верил». Он назвал победу «пугающей (в значении внушительной) и убедительной».

В публичном обращении Вучич призвал «ускорить европейский путь», сообщил о необходимости «пойти на дополнительные реформы». Кроме того, он подчеркнул необходимость сохранить друзей, которые помогали, когда «было тяжело и во время коронавируса, и когда территориальная целостность Сербии была под угрозой». Под этим описанием угадываются РФ и Китай. 

Сербская прогрессивная партия Вучича одерживает победу на парламентских выборах и получает около 190 мандатов из 250, следует из предварительных данных избиркома. 

Напомним, выборы прошли в условиях повышенных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Проголосовать могли свыше 6,5 млн граждан страны. Голосование проводилось и на территории автономного сербского края Косово и Метохия.



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