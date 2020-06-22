Песков пояснил слова Путина о «подарках» русского народа

22.06.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин, говоря о «территориальных подарках» русского народа, которые надо вернуть, имел в виду ранее допущенные системные ошибки в Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова разъяснить слова Путина о территориальных подарках русского народа, которые надо вернуть. Эти слова были произнесены в контексте изменения Конституции.

«Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, в которой не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд вариантов развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства. Именно об этом говорил Путин и здесь нужно внимательно это читать», – ответил Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, суть в словах президента заключается именно в ошибках, «которые ранее были допущены, и очень важных моментах, которые не были додуманы в Конституции».

На уточняющий вопрос, считает ли президент, что за пределами страны остались территории, которые нужно воссоединить с Россией, Песков ответил: «Нет, президент ничего не говорил о том, остались ли или не остались ли, он говорил именно о просчетах в Конституциях предыдущих».

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что у республик СССР было право выхода из Советского Союза, однако процедура выхода не была прописана заранее. Президент обратил внимание на ситуацию, при которой «(та или иная) республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.

«Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», – сказал российский лидер, добавив, что «ничего этого не было прописано».

Путин также указывал, что Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР.