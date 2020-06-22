 

Песков рассказал о портрете на диване в кабинете Путина

22.06.2020, 12:16, Новости дня

Портрет президента Владимира Путина, который находится на диване в кабинете главы государства, передан президенту из Японии и сделан с использованием особой техники на рисовой бумаге, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее журналист Дмитрий Смирнов показал кадр из сюжета телеканала «Россия 1». Во время интервью в объектив телекамеры попал черный кожаный диван, на котором лежал портрет Путина.

«Это передали из Японии. В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

На вопрос, по какой причине этот портрет лежит на диване три года, Песков ответил: «Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство».

Также Путин рассказал о подарках от своих внуков, которые он хранит в комнате отдыха. 



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