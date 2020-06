Брэд Питт, Сандра Баллок и другие звезды поблагодарили работников социальных служб, продолживших трудиться во время пандемии

22.06.2020, 12:15, Разное

Вчера на CBS вышел двухчасовой проект музыканта Гарри Конника и его дочери Джорджии – United We Sing: A Grammy Tribute to the Unsung Heroes, посвященный медикам, с начала этого года борющимся с COVID-19, и другим работникам важных для общества служб, которые не прекращали свою деятельность во время пандемии. Вместе со съемочной командой они арендовали дом на колесах и отправились на нем из Нью-Йорка в Новый Орлеан.

По пути Гарри и Джорджия встречались с сотрудниками социально значимых организаций, пели им и удивляли их видеоконференциями со знаменитостями мирового уровня. Так, Дарнел Рудольдф, занимающийся утилизацией отходов, смог пообщаться со своим кумиром Брэдом Питтом. Актер выразил мужчине признательность за то, что тот продолжал свое дело, несмотря на сложившуюся опасную в мире ситуацию. А Джой Палмер, занятая в сфере общественного транспорта, смогла побеседовать с Сандрой Баллок. Актриса выразила соболезнования в связи со смертью мужа женщины от коронавируса. Куин Латифа подняла настроение учительнице средней образовательной школы, а Опра Уинфри – работникам благотворительной организации, бесплатно раздающей еду нуждающимся.

Сандра Баллок Опра Уинфри

По данным Всемирной организации здравоохранения на 22 июня, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,7 миллионов человек, более 461 тысячи умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире достигло почти 8,9 миллионов.

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,27 миллиона зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,03 миллиона), Россия – на третьем, Индия – на четвертом.

Куин Латифа Гарри Конник с дочерью Джорджией Дарнел Рудольдф