Сенатор Клишас: поправка о суверенитете нужна, чтобы “никто” не смог вернуть аннексированный Крым Украине

22.06.2020, 12:10, Новости дня

Сенатор Андрей Клишас в интервью РБК сказал, что “путинская” поправка к Конституции о защите суверенитета нужна России для того, чтобы “никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине”.

“Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента, или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине”, – сказал он.

Поправка, по словам Андрея Клишаса, нужна “не для того, чтобы бегать за блогерами или по соцсетям и смотреть, не написал ли кто-нибудь, что “давайте Крым отдадим”.

О защите суверенитета говорится в статье 67, и она звучит так: “Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются”.

В начале февраля 2020 года во время встречи рабочей группы актер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Путин идею поддержал, отметив, что тем не менее проходят переговоры с партнерами “по некоторым вопросам”. Клишас тогда также сказал, что после принятия поправки дипломаты не смогут вести переговоры с другими странами о передаче земель, “на это будет конституционный запрет”.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина и защиты суверенитета россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, а также определить брак исключительно как союз мужчины и женщины. Если поправки будут приняты, то это теоретически позволит Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.