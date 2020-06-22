Лукашенко заявил, что в Беларуси нет необходимости “использовать что-то в политических целях”

22.06.2020, 12:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране проблемы решаются мирно, без использования силы, а политические цели никогда не преследуются.

“Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях, – заявил Лукашенко. – Поэтому смотрите на это спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси – использовать что-то в политических целях”.

Лукашенко добавил, что исключает силовое решение любых проблем.

“Я всегда вам говорил: я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основании наших законов. Так будет всегда”, – сказал он.

Лукашенко сделал эти заявления во время мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны в Бресте.

За день до этого потенциальному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду Бабарико предъявили обвинения. Их суть неизвестна: адвокаты дали подписку о неразглашении. Отца и сына отправили под арест.

Ранее в Минске в головном офисе “Белгазпромбанка”, который Виктор Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет, также прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе “Белгазпромбанка” действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Национальный банк Беларуси 12 июня ввел свою администрацию по управлению “Белгазпромбанком”. В рамках уголовных дел арестованы, в частности, члены инициативной группы Бабарико, позже были заблокированы счета избирательного штаба политика.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам банковского сектора​ заявил, что властям страны удалось “сделать некоторые шаги” и “сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси и попытку привести страну к некоему Майдану”. Также он сказал, что, как человек, “который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства”, “никому не позволит сломать эту страну”.