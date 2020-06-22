 

ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов в Крыму

22.06.2020, 12:08, Новости дня

УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю намерено передать в государственный архив региона документы о преступлениях нацистов в Крыму в годы Великой Отечественной войны.

«В День памяти и скорби уникальные документы, в которых зафиксированы многочисленные доказательства геноцида, будут переданы в государственный архив Республики Крым», – приводит РИА «Новости» официальное сообщение ведомства. 

Отмечается, что особое внимание уделено работе отечественных спецслужб в период проведения Керченско-Феодосийской десантной операции, которая проходила с декабря 1941 года по январь 1942 года. 

Российский государственный архив кинофотодокументов предоставил УФСБ эксклюзивные кинодокументы по событиям тех лет.

Управление ФСБ по региону продолжает работа по поиску и рассекречиванию архивных документов, отражающих факты нацистских преступлений против мирного населения в Крыму.

По словам зампредседателя госкомитета по делам архивов Республики Крыма Татьяны Шаровой, передаваемые в архив документы КГБ СССР в основном представляют собой допросы свидетелей, проведенные в 70-е годы прошлого века. 

Ранее Верховный суд Крыма отменил постановление о прекращении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами советских граждан на полуострове в годы Великой Отечественной войны. 



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