В Кремле рассказали о проработке обновленного плана восстановления экономики

22.06.2020, 12:08, Новости дня

Доработанный общенациональный план восстановления экономики был передан президенту Владимиру Путину в установленные сроки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он представлен был в установленные сроки председателем правительства. Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По словам чиновника, решение об обнародовании плана восстановления экономики пока не принималось. Песков добавил, что как станет известно – Кремль проинформирует.

В пятницу сообщалось, что президенту Владимиру Путину направлен доработанный проект общенационального плана восстановления экономики.

Сообщалось, что российское правительство рассмотрит возможность расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Также Путин поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на три месяца и подписал закон, по которому широкому кругу лиц предоставляются меры налоговой поддержки в условиях пандемии.