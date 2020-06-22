 

В период самоизоляции в России стали чаще угонять “Лексусы”

22.06.2020, 12:00, Новости дня

Автостраховщики назвали самые угоняемые марки автомобилей в мае — это Kia Optima, Toyota Camry, Hyundai Tucson. По сравнению с апрелем к ним также добавился бренд Lexus.

В целом в апреле и мае, когда действовали ограничительные меры из-за коронавируса, число угонов снизилось в 2 раза по сравнению с февралем-мартом, рассказал РИА Новости директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Андрей Ковалев.

По мнению страховщиков, возврат к прежнему уровню убытков по автострахованию произойдет только через несколько месяцев.

"Статистика убытков вернется к прежним значениям в течение 3-4 месяцев", — считает начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга компании "МАКС" Евгений Попков.

Что же касается именно угонов машин, то возвращение к средним показателям, которые были в последние полгода до карантина, произойдет только к сентябрю, уверены в "АльфаСтраховании".



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / Газзаев: Люди соскучились по зрелищам, по театру и особенно по футболу

16.04 / Назван способ избежать осложнений при коронавирусе

22.05 / 1 июня в Украине заработают бассейны

18.05 / Меланшон – ЕС принадлежит прошлому, а жители Южной Европы «должны показать зубы»

29.05 / Der Spiegel – Берлин пригрозил Москве «киберсанкциями» за атаку на бундестаг в 2015

10.05 / Forbes рассказал, где укрылись от коронавируса российские олигархи

29.04 / Мнения: Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

06.06 / В Мали ликвидирован один из главарей “Аль-Каиды”

11.05 / Юридическая фирма из Нью-Йорка откупилась от Тимошенко миллионами долларов

08.05 / Стволовые клетки могут откладывать свою смерть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска