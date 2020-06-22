МИД презентовал онлайн-карту для планирования поездок за границу

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22.06.2020, 11:55, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба презентовал интерактивную онлайн-карту для планирования путешествий за границу во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

“Эта карта для людей. Правительства стран мира вводят ограничения на передвижение из-за пандемии COVID-19. Правила въезда и транзита постоянно обновляются. Как разобраться, куда можно ехать, а куда – нет? Наша новая карта позволит гражданам Украины избежать путаницы”, – отметил Кулеба.

Интерактивная карта отображает режимы въезда и транзита во всех странах мира на основе оперативной и проверенной информации МИД Украины и зарубежных дипломатических учреждений. Данные карты регулярно обновляются. Три слоя информации позволяют проверить, можно ли въехать в страну или проехать ее транзитом и при каких условиях.

Карту можно открыть на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. На первой карте зеленым отмечены страны, куда въезд разрешен всем украинцам. Желтые страны – те, куда въезд разрешен с видом на жительство, оранжевый цвет – страны, въезд в которые запрещен.

На второй карте зеленым цветом обозначены страны, где транзит разрешен без ограничений, желтым – транзит возможен при определенных условиях, а бордовым – транзит запрещен.

“Каждый гражданин теперь имеет доступ к актуальной информации об ограничении передвижения и сообщения в других странах в любое время суток прямо на экране своего компьютера или смартфона. Это наш цифровой ответ на вызовы коронавирусного кризиса”, – отметил Кулеба.

Он добавил, что даже после завершения пандемии COVID-19 онлайн-карта будет оставаться удобным инструментом для граждан при планировании поездок за границу.

С 15 июня Украина после трехмесячной паузы, вызванной вспышкой COVID-19, возобновила авиасообщение с некоторыми странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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