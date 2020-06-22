 

В результате взрыва в киевском доме повреждено 40 квартир, 16 – полностью разрушены

22.06.2020, 11:55, Новости дня

В результате взрыва в 10-этажном доме в Киеве повреждено 40 квартир одного подъезда, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел утром 22 июня. 

В этих квартирах, по данным ведомства, зарегистрировано 125 человек. 

Полностью разрушены 16 квартир с четвертного по девятый этаж. 

Взрыв в шестом подъезде дома по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 прогремел 21 июня в 10.00. Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали из подъезда 23 человека.

По состоянию на утро 22 июня на месте взрыва найдены тела трех погибших – двух женщин 1943-го и 1974 годов рождения и мужчины 1991 года рождения. Судьба двух мужчин – 1976-го и 1967 годов рождения – остается неизвестной. В результате происшествия пять человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы, но к вечеру 21 июня их выписали из больницы.

“Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут проводиться до окончательного выявления лиц. В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана”, – сообщили в МВД. 

Жителей разрушенного подъезда, которые нуждались в жилье, расселили в школе-интернате №12 и общежитии “Укрзалізниці”. 

По предварительным данным, в доме взорвалась газовоздушная смесь, что привело к разрушению межэтажных перекрытий четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. По данным агентства УНН, накануне происшествия в доме меняли газовые счетчики. 

К проведению поисково-спасательных работ и охране правопорядка привлечено 460 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции и военнослужащих Нацгвардии, а также 30 единиц техники.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook, что, скорее всего, поврежденный дом придется демонтировать. 

Друзі! Під завалами на вул.Крушельницької, 1/5 в будинку рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого. На цей час це…

Posted by Віталій Кличко on Pühapäev, 21. juuni 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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