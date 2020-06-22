Вынесен приговор участникам петербургской ячейки «Сети»

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22.06.2020, 11:53, Новости дня

Второй Западный окружной военный суд вынес приговоры двоим участникам «Сети» (организация запрещена в РФ и признана террористической) в Петербурге Виктору Филенкову и Юлию Бояршинову.

«Суд приговорил … Филинкова к 7 годам… Бояршинова – к 5,5 годам колонии общего режима», – огласил приговор судья Роман Муранов передает РИА «Новости».

Отметим, что гособвинение запрашивало для фигурантов дела «Сети» Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова девять и шесть лет колонии соответственно.

Промышленный альпинист Бояршинов и программист Филинков обвинялись по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Бояршинов также обвинялся в хранении взрывчатых веществ, у него в квартире при обыске была обнаружена банка с порохом. Свою вину он признал, Филенков – нет.

На суде Бояршинов сообщил об организации и функционировании ячейки «Сети» в Петербурге, о встречах с участниками и о совместных мероприятиях по обороне, оказанию первой помощи, обсуждению политических вопросах, изменению государственного строя и применения насилия к представителям власти.

Филинков в суде отвергал обвинения, и заявлял, что на него при задержании оказывали давление, чтобы выбить признательные показания. Суд вызывал на дачу показаний сотрудников ФСБ. Один из них пояснял, что Филинков давал показания добровольно.

В апреле 2019 года террористическое сообщество «Сеть» было внесено в единый федеральный список организаций, признанных террористическими.

В феврале семь фигурантов дела террористического сообщества «Сеть» были осуждены на сроки заключения от шести до 18 лет приговором Приволжского окружного военного суда в Пензе.



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