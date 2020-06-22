Ученые обнаружили в недрах Земли неизвестные структуры размером с континент

22.06.2020, 11:53, Разное

Международная команда ученых из США и Израиля исследователи около 700 сейсмограмм, сделанных на протяжении последних трех десятилетий. Специалисты из научных центров Тель-Авива, штата Мэриленд, и Университета Джона Хопкинса обнаружили в недрах Земли ряд неизвестных структур размерами с континент.

Как сообщают зарубежные СМИ, выявленные объекты оказались разогретыми до сверхвысоких температур. Неизвестные структуры находятся на глубине в почти 3 тысячи километров. Их расположение определяется как граница между ядром и мантией Земли.

Впервые данные структуры стали известны после изучения сейсмических волн и последующего составления примерных карт недр планеты. Специалисты измеряют скорость и точки изменения волн, последние исследования американских и израильских специалистов охватили период в 30 лет, за это время было составлено порядка 700 графиков сейсмической активности внутри Земли. Выявленные новые объекты влияют на движение волн, один, наибольший из них, расположен в южном регионе Тихого океана, как раз под Маркизскими островами. Еще одна массивная структура, ранее не исследованная наукой, находится под Гавайями.

Новая работа ученых показала, что недра Земли являются менее однородными, чем показывали предыдущие исследования. Причем неизвестные ранее объекты во «внутренностях» планеты занимают порядка 40 процентов территории. Пока невозможно ответить, каким является состав обнаруженных структур. Возможно, это части расплавленной магмы, либо железо или иные вещества, вытекающие из ядра. Ответы на указанные вопросы можно будет найти в ходе последующих исследований, они же помогут лучше понять геологические процессы в центре Земли.