Заложники поправок

22.06.2020, 11:50, Разное

Что правленая Конституция оставит после Путина.

«После Путина будет Путин», — уверял намедни спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мол, «все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил». Ранее г-н Володин прославился верноподданическим заявлением «Россия — это Путин», привычно перепутав Отечество с начальством. Однако нынешнее утверждение спикера далеко не так анекдотично, как предыдущее. Потому что поправки в Конституцию, на поддержку которых сейчас брошена вся мощь государственной пропаганды и административного принуждения, закладывают чрезвычайно опасные для жителей «лекала».

Да, главнейшая из поправок, конечно, об «обнулении» сроков правления, а все прочие играют роль маскировочной завесы.

Мотивация проста: зачем Путин хочет поменять Конституцию? Чтобы в Конституции не было права жителей поменять президента.

Но даже с учетом этой поправки, Путин будет не всегда. И важно, чтобы страна не оказалась заложницей сегодняшних «лекал».

Речь, конечно, не о бессодержательных и юридически «пустых» поправках: о защите русского языка, вере в бога, уважении к труду или бережном отношении к животным, которые не влекут ни малейших правовых последствий, и пригодны только для гигантских постеров, которые развешаны на улицах.

И не о «социальных» поправках — об индексации пенсий или минимальной оплате труда, — которые и так записаны в действующих законах.

Речь о поправках «политических», касающихся изоляции страны от международного права и усиления и так огромной власти президента.

Последствия их принятия для жителей очень просты (именно с этой точки зрения и следует рассматривать любые законодательные нововведения).

Если будет действовать поправка, позволяющая российским властям не выполнять решения международных судов, граждане не смогут восстановить свои нарушенные чиновниками права через Европейский суд по правам человека. При том, что сегодня ЕСПЧ во многих случаях является той инстанцией, где удается добиться если не окончательной справедливости, то хотя бы материальной компенсации.

Кстати, только что Венецианская комиссия Совета Европы, рассмотрев эту поправку, констатировала, что, подписывая Европейскую конвенцию по правам человека, РФ обязалась исполнять решения ЕСПЧ без каких-либо отговорок.

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Если будут действовать поправки, которые резко усиливают влияние президента на судей и прокуроров, гражданам еще сложнее будет добиться справедливости внутри страны в спорах с государством. Судья, чья судьба в руках президента, почти всегда решит дело в пользу государства. А прокурор, полностью зависящий от президента, и считающий его своим начальником, не будет настаивать на соблюдении прав гражданина, которые нарушило государство.

Если будут действовать поправки о «президентской квоте» в Совете Федерации, в верхней палате парламента будут сидеть, причем часть — пожизненно (!), назначенные президентом его друзья и бывшие сослуживцы (хорошо хоть, эти должности пока не будут наследуемыми). И будут вносить и одобрять законы, ни в малой степени не завися при этом от граждан.

Надо объяснять, как эти законы будут соотноситься с волей граждан, например, при попытке еще раз повысить пенсионный возраст или налоги?

А еще в числе пожизненных сенаторов будут бывшие президенты, которые к тому же будут наделены неприкосновенностью от преследования и наказания за содеянное во времена правления.

И одна из, казалось бы, декларативных поправок — о «защите исторической памяти» — совсем не безобидна. На ее основе легко принять закон о «единственно правильном понимании истории», за несогласие с которым жителей накажут.

Кстати, очень вовремя в этом плане президент выступил со своей статьей об уроках Второй мировой, которую уже одобрил аж президент Академии наук. Мол, у Советского Союза «не было альтернативы», кроме как захватить половину Польши, а аннексия стран Балтии проводилась «на договорной основе с согласия выборных органов власти, что соответствовало международному и государственному праву того времени».

Это даже не брежневские, а сталинские штампы, которые сегодня постыдно воспроизводить.

Последнее. Поправки к Конституции преподносятся государственной пропагандой так, как будто бы им нет и не может быть никакой альтернативы.

Но она есть, и автор еще в январе-феврале об этом рассказывал, это «Конституция свободных людей», подготовленная «Яблоком» вместе с Общественным конституционным советом, с участием ведущих экспертов и ученых.

Ее главные моменты:

президентские полномочия ограничены двумя сроками по 4 года;

правительство подотчетно парламенту;

Совет Федерации избирается гражданами на прямых выборах;

пытки запрещаются и запрещается использование показаний, данных под пытками;

служба в армии — только добровольно;

пенсионный возраст для мужчин и женщин — 60 лет;

граждане получают доходы от экспорта природных ресурсов на свои счета;

все детские заболевания лечат за счет бюджета.

Да, 1 июля голосовать за эту альтернативу как противовес путинской, не позволят (власти вообще всеми силами замалчивают ее наличие).

Но проголосовать — в том числе, и отдельно по каждой поправке, как из «Конституции свободных людей», так и из «путинской Конституции», – можно на сайте «Яблока».

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга