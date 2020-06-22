Гособвинение изменило сумму ущерба по делу Серебренникова

22.06.2020, 11:48, Новости дня

Гособвинение уменьшило сумму ущерба по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова с 133 млн до почти 129 млн рублей, вину фигурантов дела считают доказанной.

«Обвинение считает вину всех фигурантов дела доказанной. В то же время сторона обвинения корректирует сумму ущерба с 133 млн 237 тыс. рублей до 128 млн 974 тыс. рублей», – цитирует ТАСС прокурора.

Гособвинитель Михаил Резниченко при обобщении доказательств сослался на показания бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой.

«Фактически, финансирование проекта «Платформа» превышало его реальные потребности, остаток средств обналичивался Масляевой по согласованию с Серебренниковым и продюсерами «Седьмой студии», – сообщил прокурор.

Также Резниченко признал, что часть обналиченных средств тратилась на постановку спектаклей, но большая часть выплачивалась в виде вознаграждения Серебренникову и продюсерам «Седьмой студии» Юрию Итину и Алексею Малобродскому.

Ранее третья экспертиза по делу Серебренникова установила, что расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза.

Напомним, Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

В сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.