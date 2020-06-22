Объявлена дата начала продаж преемника Great Wall Hover

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22.06.2020, 11:45, Новости дня

На китайском рынке стартовали продажи нового внедорожника Haval Da gou, выступающего в качестве преемника Great Wall Hover.

Инженеры предусмотрели здесь современную архитектуру и ряд других продвинутых опций. Вместе с тем автомобиль обладает модернизированной оптикой, улучшенными бамперами и специальными накладками. По салону следует отметить виртуальную панель приборов, увеличенный дефлектор, а также кожаные кресла.

Из технических характеристик известно, что производителем предложил 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 169 л.с. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию и передний привод во всех комплектациях. Презентация пока не анонсирована, но эксперты уверены, что официальный показ модели состоится в ближайшее время.



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