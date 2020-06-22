 

В Австралии появился новый кроссовер Renault Koleos Black Edition

22.06.2020, 11:45, Новости дня

Французская компания Renault официально представила на австралийском рынке спецверсию Koleos, в названии которой появилась приставка Black Edition.

Модель выпускается ограниченным тиражом 400 машин. Вместе с тем особое внимание уделили доработке внешности, выраженной в увеличенных 19-дюймовых дисках, крупных колесах, а также улучшенных зеркалах и порогах. В салоне также улучшили стилистику, использовав темные оттенки для деталей интерьера. Покупатели смогут выбрать модель в сером, черном или белом цвете кузова. Также известно, что под капотом использовали 2,5-литровый двигатель на 171 л.с. мощности.

Также автомобиль обладает 7-дюймовым сенсорным экраном с высоким разрешением и поддержкой синхронизации со смартфонами. Внимание уделили вопросу безопасности, включая экстренное торможение, мониторинг слепых зон и камеру заднего вида. Цена модели составит от 37 тысяч долларов.



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