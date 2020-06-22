Главврач больницы, где медики жаловались на дефицит СИЗ, получила звание Героя Труда

22.06.2020, 11:45, Разное



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Вскоре после видеообращения больница оказалась переполнена, пациентов приходилось размещать в коридоре, кроме того, пятеро сотрудников заразились коронавирусом.

«Помните вот этот ад в Покровский больнице? Ну когда еще доктора записали видеообращение о том что у них ничего нет, а главная врачиха сказала что-то типа что она не в курсе чего хотят эти потерпевшие, и у них мол все есть. Естественно отхватили лиха сами обратившиеся. А потом к нам (и ко мне в частности) подпольно обращались заведующие и простые врачи из этой больницы. В страхе от главной врачихи умоляли снабдить их СИЗами, перегородками, экранами, расходкой для реанимации», – написал на своей странице директор Фонда профилактики рака Илья Фоминцев, вместе с коллегами создавший консультационный сервис «Что делать» для помощи врачам. Он отметил, что главврач так и не вышла на связь с ним и его коллегами и помощь больнице была оказана исключительно по просьбе рядовых враче.

21 июня в честь Дня медицинского работника на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о награждении российских врачей почетными грамотами, орденами Пирогова, медалями Луки Крымского и присвоения звания званий Героя Труда, заслуженных врачей РФ и заслуженных работников здравоохранения.

Из петербургских врачей звания Героя Труда удостоилась только Марина Бахолдина с формулировкой «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19)». В Москве награду получили главврачи клиники в Коммунарке Денис Проценко и 52-й больницы Марьяна Лысенко, в Нижнем Новгороде – главврач больницы Юлия Гаревская, в Калининграде – врач центра эпидемиологии Ирина Коваль.