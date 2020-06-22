 

Мнение: 22 июня 1941 года в цвете

22.06.2020, 11:42, Разное

Начало Великой Отечественной Войны в цветных кадрах кинохроники.

Источник: Colonel Cassad



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