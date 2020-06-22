Мнение: 22 июня 1941 года в цвете
22.06.2020, 11:42, Разное
Начало Великой Отечественной Войны в цветных кадрах кинохроники.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
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22.06.2020, 11:42, Разное
Начало Великой Отечественной Войны в цветных кадрах кинохроники.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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