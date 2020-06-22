 

Дерматолог рассказала о мерах безопасности при появлении новых родинок

22.06.2020, 11:37, Разное

Несмотря на то, что появление новых родинок на теле является обычным явлением, за этим процессом нужно следить. Врач-дерматолог Татьяна Егорова рекомендует фиксировать беспокоящие родимые пятна и ограничить время пребывания под прямыми солнечными лучами.

Особую осторожность следует проявлять при нахождении в жарких странах. Врач рекомендует пользоваться солнцезащитными средствами со степенью фильтрации не менее 50. Кроме того, вызывающие подозрения пигментные пятна следует регулярно измерять, чтобы определить, увеличиваются ли они в размере.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Анонсирован 5G-смартфон Realme X50m с четверной камерой и NFC за $280

03.05 / В США создали робота-морскую звезду для изучения дна моря

07.06 / Мнение: Коротко по Ливии. 07.06.2020

07.05 / Манукян выполнил челлендж друга и покрасил волосы в рыжий цвет

18.06 / Мнение: Автономная зона Капитол-Хилл

07.06 / Дележ наследства Кокшенова грозит проблемами для его вдовы

17.06 / Александр Овечкин дал большое интервью о жене Настасии Шубской и сыновьях: “Раньше я жил для себя, теперь живу для семьи и детей”

05.05 / OC Windows 10X выйдет на ноутбуках

18.04 / Доктор Комаровский рассказал о правильной дезинфекции защитной маски

24.04 / Мнение: Как потерять 7 миллионов рублей за полчаса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска