Экономика: Когда россияне смогут отдыхать за границей

22.06.2020, 11:30, Новости дня

Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?

Испания, которая в обычное время привлекает 80 млн туристов в год, и туризм обеспечивает более 12% ее ВВП, с 21 июня открывает свою туристическую индустрию. Испания отменила ограничения на поездки иностранных гостей из стран ЕС, стран Шенгенской зоны и Великобритании. Пока Мадрид открылся не для всех, но сделан первый шаг в этом направлении. Открытие пусть и ограниченного туристического сезона крайне важно для испанской экономики.

Граждане Франции смогут свободно совершать поездки по странам ЕС уже с 15 июня, а путешествовать в другие государства с нормализованной эпидемиологической ситуацией – с 1 июля, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Отменили некоторые ограничения на границах также Германия, Бельгия, Болгария, Италия, Португалия, Хорватия, Швейцария, страны Балтии.

Нидерланды разрешили ездить в 16 европейских стран. Ослабляют ограничения по поездкам в Норвегии и Финляндии. Однако для россиян финские границы будут закрыты вплоть до 14 июля.

Чехия разрешила ездить по ЕС без каких-либо проблем: справок об отрицательных результатах анализов на коронавирус предоставлять больше не надо и на карантин после возвращения вас не посадят. Где-то, например, в Молдавии, и вовсе снимается запрет на международное авиасообщение.

Однако все это пока касается лишь внутриевропейских путешествий. Кроме того, МИД РФ пока не приветствует желание соотечественников выезжать за рубеж на отдых. МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок за границу до нормализации эпидемической ситуации. Там считают, что пока рано говорить о конкретных сроках открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях. «На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена», – говорят там. «При благоприятном развитии ситуации можно ожидать, что европейские страны откроются друг для друга в июне–июле. И только после этого, вероятно, будет приниматься решение о целесообразности открытия внешних границ ЕС», – указали в министерстве.

Для желающих увидеть море в этом году остается не так много вариантов – Сочи или Крым, а также озера, экскурсионные или природные развлечения внутри России. На Крымском полуострове, кстати, уже более 200 гостиниц открыли бронирование. Крымчанам разрешено заселяться с 15 июня, а гражданам из других регионов РФ – с 1 июля. В Сочи готовы принимать любых туристов с 21 июня – как на побережье, так и в летних горах.

Однако есть россияне, которые привыкли уже отдыхать на традиционных массовых зарубежных курортах – в Турции, Испании, Греции, на Кипре и т. д. И они с нетерпением ждут, когда же можно улететь в полюбившееся место за границей. На что же им надеяться? Когда самолеты снова начнут летать в жаркие страны?

Надо готовиться к тому, что мир серьезно изменился. И поездка за границу уже не будет такой, как раньше. На начальном этапе отмены ряда ограничений ожидается сохранение мер эпидемиологической безопасности, указывают в МИД РФ.

В Испании, например, где случилась одна из серьезнейших вспышек коронавируса в Европе, открытие границ означает, что всем прибывающим пассажирам будут измерять температуру в аэропорту. Кроме того, маски для лица надо будет носить в общественных местах, где социальное дистанцирование невозможно. Относится ли пляж к таким общественным местам, где маска обязательна или нет – пока не ясно.

«В первую очередь лучше рассматривать Россию для отдыха. Но если турист ориентирован на отдых за рубежом, то ему надо обратить внимание на ряд обстоятельств,

– советует директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. «Первое – какова эпидемиологическая обстановка в стране, в которую вы собираетесь. Железного занавеса не будет, но не все направления для поездок будут открывать одновременно. Этот процесс будет постепенным. Государство все-таки будет стоять на страже здоровья», – говорит эксперт.

Второй важный момент – гарантирует ли иностранная страна, что российский турист в случае заболевания будет защищен: что его не выставят из гостиницы; что его пустят в аэропорт и вывезут домой; что ему все-таки окажут медицинскую помощь при необходимости. Ведь когда эпидемия неожиданно накрыла мир этой весной, многие российские туристы оказались в ужасном положении за границей.

«Не хотелось бы наступить дважды на одни и те же грабли. Мы помним, как наших туристов за рубежом выгоняли из отеля, не пускали в аэропорт, отказывали в медицинском сопровождении. Если вы куда-то собираетесь, то вы должны иметь ответы на все эти вопросы», – предупреждает Осауленко.

Кроме того, пока не создан страховой продукт, который защищает туриста за границей от риска заболеть коронавирусом. А страховка, судя по всему, станет серьезной дополнительной тратой в современном мире.

«Чтобы поехать за границу, необходимо получить медицинскую страховку. В ЕС без нее точно не пустят. Как вы думаете, сколько эта страховка будет стоить? Поскольку риск заболеть высокий, а медицина за границей дорогая, я бы на месте страховых компаний выставил бы высокий счет. Ведь очевидно, что люди будут заболевать и попадать в больницу», – считает глава Авиа.ру Роман Гусаров.

Цены на авиаперевозки ожидаемо вырастут на фоне огромных потерь отрасли. Ассоциация туроператоров на днях уже предупредила россиян о росте цен на авиабилеты. Отечественные перевозчики могут поднять цены уже в июле на перелеты внутри России. Если откроют зарубежные направления, то цена билетов может вырасти и на полеты за границу. Тем более, если будут введены ограничения по количеству человек в салоне, тесты на коронавирус или появятся другие сложности, в том числе в аэропорту.

«Если эпидемия продолжит спадать, то открытия границ в ряде стран можно ожидать в августе или даже уже в июле.

Сейчас идет общение по дипломатическим и туристическим каналам со странами о том, готовы ли они брать на себя обязательства по туристам. Поэтому первые полеты будут открыты в те страны, где эпидемиологическая обстановка будет приемлемой для нас по техническим критериям, и кто будет готов брать ответственность за здоровье наших граждан. Скорее всего, это будут наши ближайшие соседи по ЕврАзЭС, по СНГ. И только потом дальнее зарубежье», – прогнозирует Осауленко. Кипр уже заявил, что гарантирует заботу о туристах, но, кроме обещаний, нужны гарантии, которые, вероятно, будут прописаны в международных соглашениях (двусторонних или многосторонних).

Однако Роман Гусаров считает, что полеты за границу вряд ли откроют этим летом, потому что риск заражения все еще имеется. Кроме того, далеко не все страны готовы будут принять граждан РФ, где пока выявляются тысячи заболевших каждый день. По его мнению, прогноз главы S7 Владислава Филева о том, что международное авиасообщение нормализуется лишь ближе к весне 2021 года, выглядит более правдоподобным. «Поэтому тем, кто хочет ехать отдыхать за границу уже этим летом, придется либо смириться и поехать куда-то по территории России, либо вообще никуда не ехать и сидеть дома», – говорит Гусаров.

«Понятно, что правительства туристических стран крайне заинтересованы в туристах, им все равно – будут болеть люди или не будут. У нас, например, введены жесткие меры: если в пансионате выявляется один заболевший, то все закрывают на карантин на две недели. Уверен, что ничего подобного в Турции не будет. Все эти случаи будут скрываться, им будет все равно – здоровые люди от них уедут, кто бы ни приезжал», – считает Гусаров.

По его мнению, сейчас лучше думать о своей работе, и лишь потом о возможном отпуске, в том числе за границей. «Когда работодатели начнут оптимизировать свои потери, люди ощутят это на своей зарплате и могут даже потерять работу. Объемы авиаперевозок сократятся вдвое, и восстановление затянется аж до 2024 года. Это вполне реальный прогноз. Я знаю, что некоторые авиакомпании уже сокращают людей и парк», – говорит Роман Гусаров. А это значит, что сократится даже техническая возможность попасть за рубеж, даже если коронавирус внезапно исчезнет.

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