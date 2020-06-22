Михаил Ефремов сильно похудел после смертельной аварии

22.06.2020, 11:30, Разное

В начале месяца Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП. После происшествия актер практически ничего не ест и очень похудел.

Домработница Михаила Ефремова в эфире программы «Ты не поверишь!» сообщила, что он не желает есть и уже лишился шести килограммов, плохо себя чувствует. Также она рассказала, что актер хороший отец, занимающийся детьми, он воспитывал их самостоятельно. После ДТП его навещал сын Никита и дочка Анна-Мария. Домработница полагает, что если получит срок, то выйти у него уже не получится.

Корреспонденты поговорили и с Татьяной Бронзовой, которая заявляет, что Михаил Ефремов и ранее имел трудности с законом из-за злоупотребления спиртными напитками. Она вспоминает, что когда-то он уже искалечил человека, но тогда проблему получилось разрешить. Также сообщила, что он алкоголик, его лечили, но ничего не помогло. После союза с Ксенией Качалиной актер пристрастился и к наркотикам. Теперь он под домашним арестом до 9 августа, информирует Телепрограмма.