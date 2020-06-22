Рэпер DONI признался, что пережил смерть отца и девушки

22.06.2020, 11:30, Разное

Рэпер DONI рассказал о своей трагических событиях своей жизни. Он потерял отца и возлюбленную за короткое время.

На своей странице в Instagram артист лейбла Black Star поделился предысторией трека «Мотив». Он признался, что в мае нынешнего года потерял двух родных людей. Сначала умер его отец, который всегда поддерживал артиста. После его смерти DONI держал себя в руках, ведь был опорой для близких, но через несколько недель в результате несчастного случая погибла его любимая. Рэпер не пояснил о причинах ее смерти, но признался, что именно с ней было много планов на будущее. Свою трагедию и переживания музыкант вложил в музыку, всю боль слушатели могут прочувствовать в песне.

Также артист написал просьбу своему отцу, чтобы тот позаботился о его девочке, которая была очень юной. Также DONI сообщил, что боль утраты невозможно сравнить ни с чем. Он выразил благодарность друзьям, которые подержали в нелегкое время. DONI обратился к подписчикам с советом беречь каждую минуту, которую стоит проводить с родными людьми.