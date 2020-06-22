 

Коронавирус способен вызывать помутнение разума

22.06.2020, 11:23, Разное

Китайские врачи установили, что коронавирус COVID-19 способен вызвать делирий. Это психическое расстройство сопровождается помутнением сознания, нарушением внимания, мышления и эмоций, а также зрительными галлюцинациями.

Специалисты отмечают, что такой эффект встречается в 20-30% случаях заболевания. Предположительно, он возникает из-за воздействия вируса на мозг. В таком состоянии больной может представлять опасность для себя и окружающих, сообщает Ura.ru.



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