Подписи для выдвижения кандидатами в президенты Белоруссии сдали семь человек

22.06.2020, 11:16, Новости дня

Представители семи инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии сдали собранные подписи избирателей, сообщил источник в Центризбиркоме республики.

«В территориальные избирательные комиссии поступил подписи от семи инициативных групп. Сейчас подписи проверяются», – отметили в ЦИК Белоруссии, передает ТАСС.

Президентские выборы в республике состоятся 9 августа. 3 июня президент Белоруссии Александр Лукашен отправил правительство в отставку. От нового кабмина Лукашенко потребовал снизить зависимость Белоруссии от России.

Позднее главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико – оказался за решеткой. Сам Бабарико, которого в Белоруссии уже признали политзаключенным, заявлял, что ситуация, сложившаяся вокруг Белгазпромбанка, носит заказной политический характер.

Бабарико возмущен незаконностью и безосновательностью своего задержания, а также тем, что было нарушено его право на юридическую помощь. Всего по делу арестованы около 20 человек, включая сына Бабарико.