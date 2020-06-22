 

Личное: Восстание наложницы

22.06.2020, 11:09, Разное

Вы только не ржите сразу, но сегодня я буду хвалить Настю Решётку Балконную. Искренне полагала, что, родив, силиконовая кукла пойдёт по пути предыдущей наложницы Шишки и отдаст ребёнка свекрови, но — нет.

Вместо этого, после совместных выходных, Настя отписалась от валиде в соцсети для эскортниц.


Фото: Соцсети

Отписка — очень важный момент для любой публичной женщины. Это — как плюнуть в морду и даже хуже в нынешнем цифровом веке.

В чём же причина столь дерзкого поведения наложницы?

Бабка Симона тут же прокомментировала, что она, мол, вообще не была подписана на Решётку.

«Никогда не мечтала о дочери», — уже давно высказала бабка Тимати свою нелюбовь к нынешней наложнице сына.

Бедная Настя старалась угодить злой валиде. Делала ртом счастливым сына старухи. Родила мальчика.

По задумке, сразу после родов маленького шехзаде его следовало отдать бабушке в Мозамбик, или где она там сидит? Такие традиции, ничего не поделаешь — родив, отдай, как предыдущую девочку, чтобы с ранних лет ребёнок орально фиксировался, посасывая ногу бабушки.

Настя же никому не даёт ребёнка. Пытается сама воспитать. Такое не могло закончиться хорошо, и на выходных, видимо, бабка Симона её прокляла.

А как не проклясть?

На двоих Тимирувичах в Эскортограме можно заработать больше, чем на одном. А тут, как назло, писька бесправная ребёнка не отдаёт!

Рекламные контракты на подгузники горят? Горят. Соску рекламировать нужно? Нужно. Фотосессию с колыбелькой из натурального пластика третий месяц провести нет возможности — что же такое вообще происходит? Форменная неблагодарность публичной письки к старушке.

Так, а за что я Настю-то хвалить собиралась, если она такая свинья?

Ах, да: за грамотный интуитивный расчёт. Сейчас объясню.

Маленький сын постоянно мозолит глаза своему папе. Рано или поздно карликовый отец к привыкнет к нему, привяжется, а значит ребёнок от Насти, в отличие от ребёнка от Шишки, будет папой любим.

А где любовь — там и деньги. И сыну, и его матери.

А маленькая Алиса так и будет сосать палец бабушки за еду в далёкой Африке. Не очень сообразительный Тимати, конечно, знает, что у него, кроме сына, ещё есть и дочь, но, как говорится, с глаз долой — из сердца вон.

Молодец, Настя. Кроме отписки, забань ещё старуху и не летай к ней с сыном. Вдруг она тебя отравит, а потом отнимет ребёнка. В игнор гадину, в блок её, в бан!

Согласны? Как бы вы поступили со свекровью?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / «Без водолазных очков не выходит»: Валерия показала сборы Иосифа Пригожина в аптеку

05.06 / Началась подготовка танка «Армата» к экспорту в другие страны

16.04 / Приставка Nintendo Switch подорожала в два раза из-за коронавируса

24.05 / Мнение: США сократили добычу нефти на 2,3 млн. баррелей в сутки

05.06 / Мнение: Любовь и ненависть к Собянину

01.06 / Мнение: Россия печатает деньги для Ливии, чёрные революционеры и штрафы за отказ от вакцинации

30.05 / Как украсть и спрятать миллиард

14.05 / Реабилитолог предупредил об опасности надувания воздушных шаров при COVID-19

24.05 / Мнение: А есть ли вообще люди, которые в такой ситуации прошли бы мимо?

20.04 / “За здоровье”: Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили “Карантинное вино” для всех желающих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска