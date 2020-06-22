Джастин Бибер официально опроверг обвинение в сексуальном домогательстве

22.06.2020, 11:09, Разное

Певец Джастин Бибер публично опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него пользователь Twitter, использовавшая псевдоним «Даниэль». По словам музыканта, в указанное время он находился вместе с Селеной Гомес, поэтому физически не мог совершить какое-либо преступление.

Комментарий с обвинениями Джастина Бибера появился в Twitter 20 июня, однако с тех пор аккаунт был удален. Пользователь под псевдонимом «Даниэль» утверждала, что в 2014 году певец находился в Остине. Он предложил пойти ей в отель Four Seasons. Там исполнитель пытался ее насильно поцеловать. «Даниэль» впоследствии поддержала некая «Кади», она сообщила, что верит ее словам, поскольку сама якобы была жертвой сексуальной агрессии Джастина Бибера. Однако подробности она описывать не стала.

В свою очередь Джастин Бибер решил не отмалчиваться. Он пояснил, что подобные заявления требует серьезного отношения. Певец отметил, что в 2014 году был в Остине, но с Селеной Гомес. Однако его бывшая девушка может отказаться свидетельствовать в его пользу, поскольку в январе 2020 года она сама утверждала, что Джастин Бибер практиковал эмоциональное насилие по отношению к ней.