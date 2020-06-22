На финишной прямой: беременная Софи Тернер на шопинге с Джо Джонасом

22.06.2020, 11:05, Разное

24-летняя звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер и ее супруг, 30-летний музыкант Джо Джонас, долго скрывали, что готовятся в этом году стать родителями. Личная жизнь, покрытая тайной, – это вообще их конек. Несмотря на то что, кажется, будто мы осведомлены о каждом шаге супругов, самые главные моменты своей жизни они все-таки умудряются оставить без огласки настолько долго, насколько это позволяет их положение суперзвезд. Так было с их первой и со второй свадьбами, а потом – с беременностью Софи.

О том, что у Тернер и Джонаса должен родиться первенец, стало известно еще в начале года, но официальных заявлений от пары или от их друзей не было тогда, нет и сейчас. Впрочем, чтобы новость нашла свое подтверждение, достаточно было просто подождать месяцев шесть… И вот теперь положение Софи не скроет ни один объемный свитшот или оверсайз-пальто.

Вчера супругов заметили во время шопинга в Лос-Анджелесе. Они зашли в несколько магазинов, а после остановились в Salt & Straw, чтобы съесть по несколько шариков мороженого.

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. В интервью британскому Harper’s Bazaar Софи рассказывала, что она познакомилась со своим возлюбленным крайне современным способом.

У нас было много общих друзей, которые собирались нас представить. Мы были подписаны друг на друга в Instagram, и однажды он мне написал. Ни с того ни с сего.

Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники пары узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом пара решила устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.