 

Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд обнародовала пол будущего ребенка

22.06.2020, 11:05, Разное

Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд и ее супруг – бизнес-консультант Лоренс ван Лиувен – объявили пол будущего ребенка. Сделали они это необычным способом: вместо воздушных шариков, наполненных голубыми или розовыми конфетти, тортов с разноцветной начинкой или хлопушек они предпочли воспользоваться баллоном с дымом. Лоренс нажал на рычаг, и небо озарилось розовым.

Не можем дождаться, когда наша дочка появится на свет!

– подписала снимок Роми, которой эта беременность далась нелегко. Два года назад ей поставили диагноз “синдром поликистозных яичников”, который часто приводит к бесплодию, но им с Лоренсом все же удалось зачать ребенка.

Роми Стрейд и Лоренс ван Лиувен вместе более 10 летРоми Стрейд и Лоренс ван ЛиувенУ меня не было месячных в течение семи лет… Я была опустошена, потому что больше всего на свете хотела стать мамой и создать полноценную семью с Лоренсом. Было очень страшно, что никогда не смогу этого сделать, ведь врачи сказали, мне будет невероятно сложно зачать ребенка естественным путем… Я начала исследовать диагноз и пришла к выводу, что у меня этот синдром протекает нетипично, ведь я находилась в постоянном стрессе. Я сильно нагружала свой организм, а мой вес был недостаточен для того, чтобы выдерживать эту нагрузку… Я пришла к выводу, что надо уменьшить интенсивность тренировок, не ограничивать себя в питании, любить себя и свой организм,- рассказала Роми. Улучшения начали происходить в ноябре прошлого года – возобновилась менструация, цикл нормализовался. Спустя время она узнала, что ждет малыша.

Роми Стрейд и Лоренс ван Лиувен



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