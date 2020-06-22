Скандалы: Роман Золотов очистит стоки

22.06.2020, 11:00, Разное

Сын главы Росгвардии займется производством реагента, способного превращать осадки сточных вод в вещество, повышающее плодородие почв

Как выяснил журнал «Компания», НПО «Квантовые технологии» Золотова-младшего и Елены Бондарчук в апреле этого года зарегистрировало товарный знак на реагент «Полиаминол». ООО «НПО «Квантовые технологии»» появилось в мае 2018 года. 68,8 % — у Елены Бондарчук, 31,2 % — у Романа Золотова, по данным «Контур.Фокус». Ранее госпожа Бондарчук занималась девелопментом коммерческой недвижимости, была партнером крупной компании PNK.

Производство «Полиаминола» находится в деревне Шелепаново Солнечногорского района Московской области, на территории индустриального парка «Ориентир» (выручка в 2018 году — 2,9 млрд руб.), принадлежащего Елене Бондарчук. Там компания «НПО «Квантовые технологии»» и зарегистрирована. В международном паспорте о безопасности «Полиаминола» указан еще один адрес — г. Краснодар, ул. Круговая, д. 40. Согласно данным из ЕГРН, по этому адресу находятся два складских помещения и земельный участок на 10 089 кв. м. Скорее всего, здесь также будет размещено производство «Полиаминола» — на местных стоках, для нужд местного сельского хозяйства.

«Полиаминол» — темно-синяя жидкость с запахом аммиака, имеющая 4-й класс опасности (относится к малоопасным веществам, самый высокий класс опасности — 1-й). «Результатом обработки осадков сточных вод реагентом «Полиаминол» является безопасный и плодородный почвогрунт широкого спектра применения (от сельскохозяйственного производства до рекультивации полигонов ТКО) ОМК «ЭПА»», — говорится на сайте компании. Заявлено, что органоминеральная композиция «ЭПА» повышает плодородие почв в полтора-два раза. «Квантовые технологии» получила положительное заключение токсилого-гигиенической экспертизы НИИ Экологии и сертификации, Роспотребнадзора. «Результаты экспериментальных исследований на ряде водоканалов были подтверждены лабораторными испытаниями ФБУЗ «Центра Гигиены и Эпидемиологии г. Москвы»», — пишут авторы статьи «Природа и общество» на сайте «Квантовых технологий».

Впрочем, возможность широкого применения реагента ставят под сомнение эксперты. Кандидат технических наук, инженер-исследователь Agricultural Research Organization of Israel Алла Насонова подтверждает, что во многих восточных культурах фекалии используются для удобрений, но использование стоков для удобрений возможно там, где есть раздельный сбор бытовой канализации и промышленной. Только в этом случае «то, что течет из нашей канализации, не обогащается тяжелыми металлами и прочим. У промышленных компаний должны быть свои очистные сооружения, у крупных — они есть, а у мелких — не всегда. Самая сложная проблема в этом процессе в том, что фекалии не хотят оседать. Для этого можно использовать соли металлов, но неясно, сколько их останется в готовом продукте». В Израиле иловая суспензия после многих очисток высушивается в мешках из геотекстиля, процесс занимает около полутора лет, но это делают только в пустынях. «В России это невозможно, — считает эксперт. — Вообще — это очень серьезная экологическая проблема, которая появилась с возникновением централизованных канализаций, — как использовать иловые стоки, как их сгустить, над ее решением бьется множество ученых».

«Полиаминол» — не единственный продукт компании «Квантовые технологии», миссией которой, судя по программной статье «Природа и общество», является работа, направленная на сокращение использования природных ресурсов, прежде всего — биологических, при сохранении уровня обеспечения человечества всем необходимым для жизни и развития. «Квант. Водоканал» — по всей видимости, новый продукт компании Золотова-младшего — будет внедрен на всех водоканалах России.

В марте этого года НПО «Квантовые технологии» также получило сертификат на производство антибактериального геля для обработки рук, который стал очень востребованным с началом пандемии коронавируса COVID-19.

В «Квантовых технологиях» не ответили оперативно на запрос «Ко», связаться с Романом Золотовым и Еленой Бондарчук не удалось.

Роман Золотов (40 лет) с 2007 по 2015 год работал заместителем гендиректора ФГУП «Охрана» МВД России, сейчас это подразделение Росгвардии. В 2017 году Золотов-младший был совладельцем частной охранной организации «Армата», согласно «Контур.Фокус». В феврале 2017 года он был назначен заместителем руководителя Департамента спорта и туризма Москвы. Роман Золотов курировал строительство школы акробатического рок-н-ролла. Кстати, в этом виде спорта выступает на конкурсах Катерина Тихонова, младшая дочь президента РФ Владимира Путина, писала «Медуза».

Также Роман Золотов входил в состав совета директоров корпорации «Байкал» наряду с Анастасией Задориной, дочкой, по данным Forbes, руководителя Службы обеспечения деятельности ФСБ России и президента спортклуба «Динамо» Михаила Шекина. «Корпорация «Байкал»» в 2014 году оплатила билборды с рекламой патриотических футболок «Тополь санкций не боится» и «Санкции? Не смешите мои искандеры», писала «Медуза».

Президентом корпорации «Байкал» в 2014 году был Сергей Рассохин; как следует из данных «Контур.Фокус», он был партнером Ольги Сафоновой по нескольким компаниям в Иркутске. Неизвестная в широких бизнес-кругах Сафонова стала владельцем НАО «Стройинвестхолдинг», купившего в 2019 году у миллиардера Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», крупнейшего подрядчика «Газпрома».

Наталья Кузнецова