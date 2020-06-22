Узбекистан обещает выплатить по $3000 иностранным туристам, заразившимся в стране коронавирусом

22.06.2020, 11:00, Новости дня

Власти Узбекистана обещают денежную компенсацию в размере 3000 долларов иностранным туристам, заразившимся в стране коронавирусом. Гарантом выплаты будет являться система санитарно-эпидемиологической безопасности “Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано” (Uzbekistan. Safe travel guaranteed).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 июня подписал постановление о дополнительных мерах по развитию туристической отрасли страны. В рамках действия этого документа будет создан Фонд безопасного туризма. Первоначальное финансирование планируется осуществить за счет Антикризисного фонда республики, который выделит 20 млрд сумов (около 2 млн долларов), сообщает “Фергана”.

В дальнейшем деньги будут поступать от сертификации объектов туристической инфраструктуры при включении их в систему усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сообщается, что оказание услуг иностранным туристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр “Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано”. Для этого владельцам бизнеса необходимо подать заявку в центр при Госкомтуризме.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил разработать новый тип иммиграционной визы “Узбекистан – мой второй дом” (Uzbekistan my second home). Основная цель введения такого документа – привлечь в страну на долговременное проживание иностранных граждан с высокими доходами и академическими знаниями.

Внутренний туризм возобновился в Узбекистане с 1 июня – в “зеленых” и “желтых” регионах страны, где новые случаи COVID-19 не фиксировались минимум последние две недели.

На втором этапе перезапуска туристической отрасли ожидается возобновление туристических связей со странами, которым удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Узбекистан разрешит иностранным туристам путешествовать по своей территории и заплатит туроператорам по 15 долларов за каждого человека – с условием их нахождения на территории Республики Узбекистан не менее пяти суток. Ожидается, что количество иностранных туристов в 2020 году достигнет 500 тысяч человек.

Туризм объявлен в Узбекистане приоритетным направлением экономики. В 2019 году республику посетили 6,7 млн человек, в основном это представители Центрально-Азиатского региона. Около полумиллиона туристов прибыли из стран СНГ, столько же – из стран дальнего зарубежья. Объем предоставленных туристических услуг составил 1 млрд 313 млн долларов.

По данным на утро 22 июня, количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6315, от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 19 человек.