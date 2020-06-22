 

Узбекистан обещает выплатить по $3000 иностранным туристам, заразившимся в стране коронавирусом

22.06.2020, 11:00, Новости дня

Власти Узбекистана обещают денежную компенсацию в размере 3000 долларов иностранным туристам, заразившимся в стране коронавирусом. Гарантом выплаты будет являться система санитарно-эпидемиологической безопасности “Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано” (Uzbekistan. Safe travel guaranteed).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 июня подписал постановление о дополнительных мерах по развитию туристической отрасли страны. В рамках действия этого документа будет создан Фонд безопасного туризма. Первоначальное финансирование планируется осуществить за счет Антикризисного фонда республики, который выделит 20 млрд сумов (около 2 млн долларов), сообщает “Фергана”. 

В дальнейшем деньги будут поступать от сертификации объектов туристической инфраструктуры при включении их в систему усиленного режима санитарно-эпидемиологической безопасности.

Сообщается, что оказание услуг иностранным туристам в период карантина со стороны туроператора может осуществляться только на объектах, вошедших в реестр “Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано”. Для этого владельцам бизнеса необходимо подать заявку в центр при Госкомтуризме.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев поручил разработать новый тип иммиграционной визы “Узбекистан – мой второй дом” (Uzbekistan my second home). Основная цель введения такого документа – привлечь в страну на долговременное проживание иностранных граждан с высокими доходами и академическими знаниями.

Внутренний туризм возобновился в Узбекистане с 1 июня – в “зеленых” и “желтых” регионах страны, где новые случаи COVID-19 не фиксировались минимум последние две недели.

На втором этапе перезапуска туристической отрасли ожидается возобновление туристических связей со странами, которым удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Узбекистан разрешит иностранным туристам путешествовать по своей территории и заплатит туроператорам по 15 долларов за каждого человека – с условием их нахождения на территории Республики Узбекистан не менее пяти суток. Ожидается, что количество иностранных туристов в 2020 году достигнет 500 тысяч человек.

Туризм объявлен в Узбекистане приоритетным направлением экономики. В 2019 году республику посетили 6,7 млн человек, в основном это представители Центрально-Азиатского региона. Около полумиллиона туристов прибыли из стран СНГ, столько же – из стран дальнего зарубежья. Объем предоставленных туристических услуг составил 1 млрд 313 млн долларов.

По данным на утро 22 июня, количество подтвержденных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 6315, от осложнений, связанных с COVID-19, умерли 19 человек. 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / В Общественной палате оценили попытки штаба Навального оправдать атаки на «Бессмертный полк»

20.04 / 50-й День Земли отметят в условиях карантина

24.04 / “Недружественный и неприемлемый шаг”. Посольство Грузии прокомментировало возможное назначение Саакашвили вице-премьером в Украине

17.06 / Москва объяснила подоплеку нового статуса Украины в НАТО

21.04 / Видео: Американцы протестуют против карантина

29.05 / К смягчению карантина не готовы четыре области – Минздрав Украины

11.04 / Зеленский призвал парламент ввести уголовную ответственность за сжигание травы

10.06 / Адвокат потерпевшей стороны призвал выяснить, почему Ефремова не лишили прав

30.04 / Политолог Вишневский: Безумие с цифровыми пропусками в РФ не имеет отношения к борьбе с вирусом. Контроль за здоровыми людьми – это цифровая тюрьма

23.04 / Спутники Starlink решили защитить «зонтиками от Солнца»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска