В России за сутки зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 и 95 смертей

22.06.2020, 11:00, Новости дня

По данным на 22 июня, за последние сутки в России медики подтвердили 7600 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 592 280.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 95 человек. За весь период в стране от коронавируса скончались 8206 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1068, в Московской области – 506, Ханты-Мансийском АО – 295, в Нижегородской области – 219.

За прошедшие сутки выписаны 4705 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 344 416.

Сегодня ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом за сутки в мире. За сутки число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 183 020, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения от 21 июня.

Общее количество заболевших превысило 8,7 миллиона, почти половина из них (4,27 миллиона) живут в странах Северной и Южной Америки. По официальным данным, всего в мире выявили 8 953 580 случаев инфицирования.

О предыдущем рекорде ВОЗ заявила 18 июня, когда прирост новых больных в сутки составил 150 тысяч человек.