 

В России за сутки зафиксировали 7600 новых случаев COVID-19 и 95 смертей

22.06.2020, 11:00, Новости дня

По данным на 22 июня, за последние сутки в России медики подтвердили 7600 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 592 280.

За сутки от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 95 человек. За весь период в стране от коронавируса скончались 8206 человек.

Больше всего новых случаев в Москве – 1068, в Московской области – 506, Ханты-Мансийском АО – 295, в Нижегородской области – 219.

За прошедшие сутки выписаны 4705 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 344 416.

Сегодня ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом за сутки в мире. За сутки число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 183 020, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения от 21 июня. 

Общее количество заболевших превысило 8,7 миллиона, почти половина из них (4,27 миллиона) живут в странах Северной и Южной Америки. По официальным данным, всего в мире выявили 8 953 580 случаев инфицирования.

О предыдущем рекорде ВОЗ заявила 18 июня, когда прирост новых больных в сутки составил 150 тысяч человек.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Жители Челябинской области поддержали акцию «Испеки пирог и скажи спасибо»

29.04 / Глава аннексированного Крыма: всех приезжающих в регион будут отправлять на две недели в обсерватор

11.04 / Что будет с Благодатным огнем?

30.04 / Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока – 2»

25.05 / В Испании отменили двухнедельный карантин для туристов

25.05 / На Камчатке вулкан Карымский выбросил многокилометровый столб пепла

30.04 / С месторождения Тенгиз в Казахстане эвакуируют 17 тысяч нефтяников, там выявили коронавирус у 71 рабочего

06.05 / Эксперт оценил заявление властей Латвии о «донорстве для СССР»

10.04 / Концертный марафон в поддержку борьбы с коронавирусом состоится в эфире «России 1»

27.04 / Экс-замминистра культуры Пирумову продлили домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска