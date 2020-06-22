Учёные назвали продукты, которые ускоряют старение

22.06.2020, 10:53, Разное

Учёные Центра биомедицинских исследований по проблемам ожирения и питания (CIBEROBN) при Университете Наварры назвали пищу, которая ускоряет процессы старения. К ней в первую очередь относятся продукты глубокой переработки.

Научные работники провели исследование, в ходе которого проанализировали связь между рационом и целостностью генетического материала (ДНК). Особенно специалисты обратили внимание на то, как ежедневное питание влияет на теломеры, ведь именно они считаются биологическими часами существования клеток. Таким образом подтвердилась гипотеза о том, что теломеры способны сокращаться в связи со старением, а также по иным причинам, одной из которых является нездоровая пища.

Оказалось, если употреблять более трёх порций продуктов глубокой переработки ежедневно, состояние теломеров начинает ухудшаться, что приводит к их укорачиванию. Данное заключение было подтверждено и другими крупными исследованиями, которые проходили в Испании, Франции и США. По этой причине специалисты сделали вывод о том, что рост количества случаев преждевременной смерти связан именно со злоупотреблением продуктами глубокой переработки. Они зачастую состоят из пяти и более элементов, в которые входят различные ароматизаторы, красители и другие добавки. Такая пища отличается высокой калорийностью, содержанием насыщенных жиров, большого количества сахара и соли.