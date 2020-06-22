Рубль дешевеет на утренних торгах

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22.06.2020, 10:50, Новости дня

Курс рубля начал неделю со снижения. Национальная валюта дешевеет утром на Московской бирже.

Евро подорожал на 17 копеек до 77,8, курс доллара почти не изменился – рост всего на 4 копейки, согласно данным торгов на 11:00 мск.

Российские фондовые индексы на утренних торгах незначительно снижаются — на 0,4-0,6%.

Цена нефти остается высокой: европейский и российский сорта торгуются по-прежнему выше отметки $42 за баррель, которая была превышена в среду. За бочку Brent дают $42,4, согласно данным торгов в Лондоне к 11:00 мск. Американский сорт WTI торгуется по $40 за баррель.

Совет директоров Банка РФ на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%. Такой низкий уровень достигнут впервые с тех пор, как ключевая ставка введена Банком РФ 13 сентября 2013 года в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики.

Это было ожидаемое решение, поэтому курс рубля не отреагировал на это решение. По данным Банка России, процентные ставки по депозитам и ипотечным жилищным кредитам снизились, и это поддерживает сектор. Депозиты в июне выросли на полтора процента. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает, что ставки по вкладам останутся выше инфляции.

 



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