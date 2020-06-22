 

Двое жителей Амурской области упали в колодец, спасти удалось только одного

22.06.2020, 10:50, Новости дня

В ночь на понедельник, 22 июня, в селе Кундур в Архаринском районе Амурской области двое мужчин упали в колодец, один из них скончался, а второго пострадавшего удалось спасти.

 

Бойцы пожарной охраны извлекли выжившего с восьмиметровой глубины. Пострадавший был госпитализирован с кислородным голоданием и переохлаждением.

"Пожарные несколько раз спускались в колодец, однако долго находиться там без специального оборудования было нельзя — кислорода внизу практически нет", — приводят местные СМИ слова одного из участников операции.

Для извлечения тела погибшего пришлось задействовать специальное снаряжение – позднее один из спасателей, прибывший из районного центра с дополнительным оборудованием, включился в дыхательный аппарат и только после этого смог спуститься к жертве несчастного случая.



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