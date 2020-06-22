Каждый десятый американец считает, что противником США в войне была Россия

22.06.2020, 10:50, Новости дня

22 июня в РФ — День памяти и скорби, когда мы вспоминаем героев, воевавших с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны. Это – день, когда фашистская Германия напала на СССР.

В других европейских странах Вторая мировая шла уже с 1939 года.

Спустя 81 год после ее начала оказалось, что далеко не все в мире знают, кто с кем тогда воевал.

Например, как показал опрос Sputnik.Мнения, каждый десятый американец (11 процентов) считает, что противником США в ней была Россия.

При этом правильно главных противников США в той войне (Германию и Японию) назвали, соответственно, 77 и 67 процентов опрошенных, а 5 процентов считают, что Америка воевала с Китаем.

Как следует из опроса, лишь 63 процента дали верное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12 процентов респондентов не имеют понятия о значении этого слова вовсе.

Также американцев в возрасте от 18 лет и старше спросили, знают ли они, что 8 мая в Европе и в США отмечается V-E Day (День победы. Оказалось, 42 процента не знают об этом, а 27 процентов ответили на этот вопрос неверно.