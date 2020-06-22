 

Каждый десятый американец считает, что противником США в войне была Россия

22.06.2020, 10:50, Новости дня

22 июня в РФ — День памяти и скорби, когда мы вспоминаем героев, воевавших с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны. Это – день, когда фашистская Германия напала на СССР.

В других европейских странах Вторая мировая шла уже с 1939 года.

Спустя 81 год после ее начала оказалось, что далеко не все в мире знают, кто с кем тогда воевал.

Например, как показал опрос Sputnik.Мнения, каждый десятый американец (11 процентов) считает, что противником США в ней была Россия.

При этом правильно главных противников США в той войне (Германию и Японию) назвали, соответственно, 77 и 67 процентов опрошенных, а 5 процентов считают, что Америка воевала с Китаем.

Как следует из опроса, лишь 63 процента дали верное определение Холокосту как геноциду евреев во время Второй мировой войны, а 12 процентов респондентов не имеют понятия о значении этого слова вовсе.

Также американцев в возрасте от 18 лет и старше спросили, знают ли они, что 8 мая в Европе и в США отмечается V-E Day (День победы. Оказалось, 42 процента не знают об этом, а 27 процентов ответили на этот вопрос неверно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Майкл Дэниел: Пандемия обострила старые и создала новые вызовы компьютерному миру

24.04 / В США предостерегли от лечения коронавируса противомалярийными препаратами

15.05 / МЧС выявило 165 домов для престарелых с нарушениями пожарной безопасности

22.04 / Путин уволил замглавы Следственного комитета

11.05 / Мнучин заявил, что продление карантина может нанести экономике США непоправимый вред

31.05 / Экс-премьер Украины напомнил о подаренных ей Советским Союзом землях

10.04 / Раннее начало курения приводит к более сильной зависимости

12.04 / Флагман Huawei Mate 40 получит широкоугольную камеру без искажений

10.04 / Трамп: в США сделали свыше 2 миллионов тестов на коронавирус

21.05 / Сенат США ускорил расследование о деятельности сына Байдена на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска