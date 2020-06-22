 

Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей»

22.06.2020, 10:48, Новости дня

Президент Владимир Путин во время посещения парка «Патриот» в День памяти и скорби осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» и возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Глава государства приехал в подмосковную Кубинку, где находится собор Воскресения Христова – главный храм Вооруженных сил России. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил молебен, на котором побывал президент. Глава государства также осмотрел собор, передает РИА «Новости».

После этого Путин посетил музейный комплекс «Дорога памяти», а также возложил цветы к монументу «Матерям победителей». В церемонии возложения также участвовали патриарх Кирилл и министр обороны Сергей Шойгу.  

Галерея «Дорога памяти» – проект, не имеющий аналогов в мире. Это не просто музей и мемориальный комплекс, а галерея живой истории, которая сохранит судьбу и имя каждого, кто привел к Победе в Великой Отечественной войне. Исторический мультимедийный комплекс возведен на территории парка «Патриот» вокруг главного храма Вооруженных сил, на знаковом рубеже, где войска Красной Армии держали оборону Москвы в годы Великой Отечественной войны. Длина музейного комплекса – 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту – подробную историю каждого дня войны, передает ТАСС.

Каждый из 35 залов галереи отличается формой подачи и драматургией, с помощью интерактивных средств посетители смогут менять окружающую обстановку, получать доступ к редким видео, фото и аудиоматериалам Великой Отечественной войны. Музейный комплекс «Дорога памяти» представляет посетителям уникальные иммерсивные залы с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня.  

День памяти и скорби отмечается в РФ 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в РФ Годом памяти и славы.



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