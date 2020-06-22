Подозреваемого в стрельбе по лодке с людьми задержали в Ленобласти

22.06.2020, 10:48, Новости дня

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Приозерском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным МВД, 35-летний исполнительный директор коммерческой организации вечером 20 июня из охотничьего карабина выстрелил с берега по лодке с людьми в поселке Студеное.

В результате стрельбы была госпитализирована жительница Всеволожского района 1988 года рождения с огнестрельным ранением. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

На прошлой неделе мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома в Москве. Он застрелил женщину, ее мать и ребенка, после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Очевидцы рассказали, что слышали минимум шесть выстрелов.