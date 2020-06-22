 

WSJ предсказал сближение Индии с США из-за конфликта с Китаем

22.06.2020, 10:48, Новости дня

Столкновения индийских и китайских военных в одном из самых взрывоопасных регионов – Ладакхе – может подтолкнуть Нью-Дели к расширению военного сотрудничества с США, считают опрошенные WSJ аналитики.

Произошедшее на прошлой неделе жестокое пограничное столкновение между индийскими и китайскими войсками, в результате которого погибли 20 индийских солдат и неопределенное число китайцев, стало очередным ярким напоминанием о «вызове, который представляет собой китайская военная активность в районе спорных территорий двух стран».

«Столкнувшись со все более напористым и хорошо вооруженным Китаем, индийские политики, вероятно, начали рассматривать возможность дальнейшего расширения военного сотрудничества с США и их союзниками, которые разделяют озабоченность Нью-Дели растущей мощью Пекина», – пишет Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Ранее глава американского государства Дональд Трамп уже заявил, что США попытаются помочь Китаю и Индии преодолеть «большие проблемы».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о столкновениях военных Индии и Китая в Ладакхе, одном из самых взрывоопасных регионов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне

05.06 / В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

26.04 / В России зафиксировано почти 75 тысяч случаев заражения коронавирусом

26.05 / Ливия: «пушечное мясо» по-прежнему в цене

30.05 / Обозреватель NBC – при Трампе США напоминают СССР сорокалетней давности

29.04 / Нефть подорожала, отыгрывая потери в начале недели

01.05 / “Зенит” поддержит благотворительную организацию “Ночлежка”

13.05 / На пляже не сидеть, в лодке по двое, в теннис не играть — Fox News собрал самые нелогичные правила самоизоляции в США

21.04 / На Ямале число выздоровевших от коронавируса превышает заболевших

14.04 / Начальник управления труда и соцзащиты Мукачево: 92-летняя бабушка сбежала из дома, чтобы купить себе платок на Пасху

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска