 

О развале СССР сожалеет каждый третий украинец

22.06.2020, 10:45, Новости дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 24 по 31 мая.

Каждый третий украинец (33,5%) сожалеет о распаде СССР.

35% опрошенных считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. КМИС отмечает, что в 2013 году так считали 48% участников опроса.

Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,4% для показателей, близких к 10%.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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