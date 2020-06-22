 

MINI Countryman JCW подорожал на 40 тысяч рублей

22.06.2020, 10:36, Новости дня

Британская компания MINI увеличила стоимость на большинство моделей в прошлом месяце, однако теперь стало известно о новых удорожаниях.

В частности, теперь топовая версия кроссовера MINI Countryman John Cooper Works All4 также получила обновленный прайс. Вместе с тем теперь цена на паркетник на 40 тысяч рублей дороже. Напомним, автомобиль получил 2-литровый турбированный двигатель с мощностью 306 л.с. Также модель имеет автоматическую трансмиссию. С учетом удорожания ценник достигает 2,99 млн рублей.

Вместе с тем ранее производитель анонсировал, что на российский рынок поступит очередная модификация автомобиля, который получит обновленное оснащение, но подробности о технике пока удерживаются в тайне.



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