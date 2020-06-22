Новый кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию

22.06.2020, 10:36, Новости дня

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила новую версию электрического кроссовера EQC 350 4Matic, который поступит на китайский рынок.

В свою очередь, новинка обладает полным приводом и суммарной мощностью 286 л.с. Представители бренда анонсировали, что новинка может проехать на полном заряде батареи порядка 415 километров без подзарядки, а предельная скорость транспортного средства достигла 180 км в час. При таких характеристиках разогнаться до сотни можно за 6,9 секунд.

Стоимость новой комплектации кроссовера EQC 350 4Matic составила от 71 тысячи долларов. Кроме того, модель пока ограничится китайским рынком, тогда как в дальнейшем транспортное средство может поступить и в других странах.