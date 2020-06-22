Мнение: Комната, где это произошло

22.06.2020, 10:30, Разное

Для тех, кому интересно.

Книга Джона Болтона "Комната, где это произошло" появилась в свободном доступе. Администрация Трампа обвиняет Болтона в разглашении секретной информации и после неудачи с судебным запретом на ее публикацию, теперь пытается добиться постановления, которое бы лишило Болтона доходов от продажи книги. Тот факт, что книгу вывали в свободный доступ говорит о том, что целью книги конечно же является не получение доходов от продажи, а достижение политических результатов, которые могут повлиять на исход выборов в США в ноябре этого года.

Сам опус Болтона представляет собой большую кучу грязного белья на тему внутренней кухни администрации Трампа, где весьма проблематично отделить реально происходившие события от набросов самого Болтона. Например, Южная Корея уже заявила, что Болтон раскрыл секретную информацию о переговорах между США и Южной Кореей, при этом исказил ее.

Основные ее нарративы:

– Трамп некомпетентен в вопросах внешней политики

– Трамп плохо знает географию и особенности тех стран, с которыми выстраивает отношения

– Трамп испытывает слабость к общению с авторитарными лидерами

– Трамп рассматривает европейских лидеров как нахлебников

– Трамп в вопросах внешней политики далек от принципов американского мессианства и является полнейшим оппортунистом

– Трамп формирует свое мнение о вопросах внешней политики на основе чтения прессы и комментариев в социальных сетях

– Трамп в значительной степени окружил себя не очень компетентными людьми, где главным критерием является не профессионализм, а лояльность

Книга очевидно имеет остро конъюнктурный предвыборный характер и направлена на дискредитацию внешней политики Трампа и его администрации в целом, поэтому вопросы ПРАВДЫ и ИСТИНЫ тут вторичны. Засим, читать это нужно весьма осторожно и с ясным пониманием того, кем и зачем это написано.

Тем не менее, уже опубликованные проблемы достаточно интересны. России отведено в этих мемуарах достаточно много места, как относительно войны на Украине, так и относительно Сирии. Затрагиваются темы переговоров с Россией на тему вмешательства Кремля в выборы США, русских хакеров и т.п.

Для Трампа это очередной урок – к чему приводит якшание с неоконами. Ругань в стиле "Болтон занудный дурак" в пользу бедных – об этом нужно было думать, когда даешь таким людям работу. Но как уже говорилось ранее, выбор Болтона был обусловлен политической целесообразностью – в тот момент Трампу была остро нужна поддержка неоконов и "Чайной партии". Но цена оказалась больше, чем он мог тогда подумать.

Скачать книгу в pdf на английском языке можно здесь https://t.me/boris_rozhin/11809 (37 МБ, 570 страниц)

Страниц 30 прочел на английском, довольно занимательно. Жду полный русский перевод.

PS. Кстати, Трамп в своем недавнем интервью обмолвился, что он рассматривал/рассматривает вопрос прямых переговоров с Мадуро и что Гуайдо, как "президента" Венесуэлы, ему продал Болтон. Самого Гуайдо Трамп называл "венесуэльским Бето О'Рурком" (незадачливый американский политик, который комично пытался пролезть через праймериз в президенты США). Фактически, вся "венесуэльская история" являлась подставой для Трампа, так как Болтон, Абрамс и Рубио провалили несколько попыток свержения Мадуро, что не так давно было дополнено провальным военным переворотом имени ЧВК Silvercorp и триумфальным походом иранских танкеров в Венесуэлу.