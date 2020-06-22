 

Впервые с мая в РФ за сутки умерли меньше 100 пациентов с коронавирусом

22.06.2020, 10:30, Новости дня

Число умерших в РФ пациентов с коронавирусом впервые с 25 мая опустилось ниже 100 и составило за сутки 95 человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, всего от инфекции скончались 8206 человек, общее число умерших составляет 1,38% от всех заразившихся в России, передает ТАСС.

В то же время число выздоровевших за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 4705, общее количество выздоровевших достигло 344 тыс. 416 человек – это 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.

За минувшие сутки в РФ выявлено 7600 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 592 тыс. случаев заболевания. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Работу “Павлоградугля” могут остановить

05.06 / Молодая мать утопила новорожденную дочь в Москве

10.05 / Минобороны опубликовало фото Вершинина в разгромленном кабинете Гитлера

27.04 / Британские СМИ написали о благодарности итальянцев российским военным медикам

01.05 / Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

13.04 / Комендантский час из-за коронавируса решили вводить в Турции каждые выходные

14.04 / Генерал СБУ задержан по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

14.04 / Мединский создал список причастных к сносу памятника Коневу в Праге

29.04 / Названы требования к системообразующим предприятиям для получения господдержки

19.05 / Путин заявил о замедлении инфляции в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска