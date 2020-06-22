 

КГБ Белоруссии подтвердил предъявление обвинения Бабарико и его сыну

22.06.2020, 10:30, Новости дня

Виктору и Эдуарду Бабарико предъявлены обвинения, но Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии пока не уточняет подробности, сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

«В установленный срок обвинение предъявлено», – сообщил официальный представитель КГБ республики, передает ТАСС.

При этом он не уточнил, на каких статьях Уголовного кодекса базируется обвинение.

Ранее штаб политика сообщал, что было предъявлено  бывшему руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико и его сыну.

Комитет государственного контроля Белоруссии сообщал о задержании Бабарико по делу против Белгазпромбанка по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путем средств. Имущество Бабарико арестовано.

Виктора Бабарико уже назвали политзаключенным, сам он считает дело заказным, возмущен незаконностью задержания. 



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