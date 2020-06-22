 

Порошенко назвал Украину одной из самых «проамериканских» стран в мире

22.06.2020, 10:30, Разное

Петр Порошенко высказался относительно поддержки украинских властей политическими элитами США. По мнению экс-президента Украины, страна является одной из наиболее «проамериканских» государств в мире.
Как пишет издание «Политэксперт», такое заявление Порошенко сделал во время интервью телеканалу CNN. С его слов, Вашингтон помогает Киеву как со стороны демократической партии, так и со стороны республиканцев США. При этом российские политики делают все для подрыва хороших отношений между Киевом и Соединенными Штатами.

Глава партии «Европейская солидарность» считает, что именно США защитили Украину от агрессии Москвы, за что Порошенко благодарен Белому Дому. «Мощная» поддержка Украине была оказана в ходе посещения Порошенко в 2014 году американского Конгресса.

Более того, Петр Порошенко считает, что именно украинский вопрос стал объединяющим звеном в работе демократической и республиканской партий США. Американские политики координировали свои силы для поддержки демократии и свободы в Украине. РФ же, уверен Порошенко, и далее будет разрабатывать сценарии внесения разлада в отношениях двух стран и их партнерстве.



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