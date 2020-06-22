В Великобритании лебедь умерла из-за разбитых вандалами яиц

22.06.2020, 10:23, Разное

В британском Манчестере самка лебедя умерла после того, как вандалы разбили несколько ее яиц. Очевидцы видели, как подростки кидали с моста кирпичи, целясь в гнездо.

Лебедя в этот момент в гнезде не было. Вернувшись, она увидела, что три из шести яиц были разбиты, еще два – повреждены, а одно осталось целым. Тем не менее, зооактивисты считают, что для птицы это стало сильным стрессом и она умерла от разрыва сердца.