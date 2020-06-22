 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 7 600 зараженных

22.06.2020, 10:23, Разное

Коронавирус в России за последние сутки обнарудили у 7 600 человек. За тот же период выздоровели 4 705 пациентов, зафиксировано 95 летальных случаев.

В Москве коронавирус выявили у 1 068 человек, области – 506. На третьем месте по динамике заболеваемости Ханты-Мансийский автономный округ – 295 новых зараженных. Санкт-Петербург переместился на пятое место – в северной столице зафиксировано 217 новых случаев.

С начала эпидемии коронавируса в России выявлено 592 280 зараженных. 344 416 пациентов выздоровели, умерли 8 206 человек.

За сутки в Москве от коронавируса умерло 20 пациентов – это самый низкий показатель с 16 апреля. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 3,6 тысячи.

Для начала массовой вакцинации от коронавируса может потребоваться около 70 миллионов доз препарата. Она может начаться уже этой осенью, сообщил руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились почти девять миллионов человек. Скончались свыше 467 тысяч. В США выявили около 2,27 миллиона зараженных, в Бразилии – более миллиона.

Исследователи из США, Китая и Ирана подтвердили связь между тяжесть заболевания COVID-19 и группой крови. По их мнению, наиболее уязвимы перед болезнью носители второй группы.



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